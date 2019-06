Askere gidebilmek için 30 kilo verdi

Askere gidebilmek için 30 kilo verdiAsker adayı Sergen Çam:"Kilolarımdan kurtulduğum için mutluyum. Önümüzdeki hafta da vatani görevimi yapmak için birliğime katılacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum"Diyet ve Beslenme Uzmanı Betül Çelebi :"Hayalini kurduğu askeri kamuflajı giyebilecek duruma geldi"MANİSA - Manisa 'da 26 yaşındaki genç hayalini kurduğu vatani görevini yerine getirmek için diyetisyen eşliğinde 135 kilogramdan 104 kilograma düştü. 6 ayda yaklaşık 30 kilogram veren 26 yaşındaki genç birliğine teslim olacağı günü bekliyor. Manisa 'da yaşayan 26 yaşındaki Sergen Çam, hem sağlıklı yaşamak hem de askerlik vazifesini yerine getirebilmek amacıyla okul döneminde aldığı kilolarından kurtulmak için spora başladı. Yaptığı sporla kilo veremeyen Çam, spor salonundaki antrenörünün de tavsiyesiyle Manisa Özel 8 Eylül Hastanesine gelerek Diyet ve Beslenme Uzmanı Betül Çelebi 'den yardım aldı. Diyet ve Beslenme Uzmanı Çelebi ile 6 aylık diyet programı uygulayan Çam, 135 kilogramdan 104 kilograma düştü. Askerlik için sınır olan 106 kilogramın da altına düşen Çam, birliğine teslim olacağı günü heyecanla bekliyor."Sağlıklı bir şekilde kilolarımdan kurtuldum"Uzun süredir kilo vermeye çalıştığını söyleyen Sergen Çam, "Uzun süredir kilo vermeye çalışıyorum. Kilo vermek için 1 yıldan daha fazla spor salonuna giderek çaba harcadım. Salondaki bir antrenörüm iyi çalışmama rağmen kesinlikle doğru bir şekilde kilo veremeyeceğimi, bilinçli bir beslenme programı uygulamam gerektiğini söyledi. Ben de bunun üzerine iyi bir diyetisyen araştırmaya başladım. Betül hanımla tanıştık. Bu süreçte hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilolarımdan kurtuldum. Önümde daha yolum var. Ama bilinçsiz bir şekilde kendi çabalarıma oranla çok daha kolay bir şekilde 30'dan fazla kilo verdim" dedi."Askere gidebilmeyi çok istiyordum"Askere gidebilmeyi çok istediğini ve artık hedefine ulaştığını söyleyen Çam, "Spora başladığımda 135 kiloydum. 1 yıl bir çabam oldu. Yaptığım spor doğruydu belki ama beslenmem ona uygun değildi. Betül hanımla çalışmaya başladıktan sonra 135 kilodan 104 kiloya düştüm. Askere gidebilmem için 106 kilonun altında olmam gerekliydi. Böylelikle bu hedefime ulaşmış oldum. Kilo alma sürecim okul dönemindeyken başladı. Çok dengesiz beslenmeyle sürekli dışarıdan 'fastfood'larla çok hızlı bir şekilde kilo aldım. Üniversite bittikten sonra arkadaşlarım askere gidip geliyordu. Arkadaşlarımı yolcu edip karşılıyordum. Bende de askerlik içimde ukde olmuştu. Askere gidebilmeyi çok istiyordum. Bu da kilo verirken çok motive etti. Kilolarımdan kurtulduğum için mutluyum. Önümüzdeki hafta da vatani görevimi yapmak için birliğime katılacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu."Hayalini kurduğu askeri kamuflajı giyebilecek duruma geldi"Sergen Çam ile çalışmaya başladıklarında 135 kilogram olduğunu ve şu an 104 kiloya kadar düştüğünü söyleyen Manisa Özel 8 Eylül Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Betül Çelebi, "Sergen bey ile 6 ay önce tanıştık. Kendisi bize 135 kiloyla başvurdu. Şu anda 104 kilo. Geldiğinde kolesterol, kandaki yağ oranı ve açlık şekeri çok fazla yüksekti. Kilo vermesiyle birlikte bunları da düşürdük. Kilo kaybı da yaşadık. Yaklaşık 32 kilo civarı bir kilo kaybı oldu. Aynı zamanda hastamızın birliğine teslim olması gerekiyordu. Onun için de haziran celbine yetiştirmeye çalıştık. Yaklaşık 6 ay kendisine sağlıklı beslenme programı uyguladık. Aynı zamanda özel tarifler uyguladık. Beden kitle endeksi ve kalorisine uygun olarak özel tarifler uyguladık. Bu süre zarfında çok iyi kilo verimi sağladık. Şu an daha sağlıklı daha mutlu ve huzurlu. Aynı zamanda da hayalini kurduğu askeri kamuflajı giyebilecek duruma geldi" ifadelerini kullandı.Kilo vermek isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Çelebi, "Öncelikle mutlaka beslenme danışmanıyla çalışılmasını tavsiye ediyorum. Kendi başlarına yaptıkları şeyler daha çok sağlıklarından edebilir. Tabi ki kilo veriyor olabilirler ama o kiloyu da geri alabilirler. Aynı zamanda hastalıklarına sebep olabilir. Düzenli ve sağlıklı bir şekilde beslenildiğinde kilo almak da daha zor olur. Daha çok kendilerine yol gösterebilecek tecrübeli ve deneyimli beslenme ve diyet uzmanlarıyla tanışmalarını ve çalışmalarını tavsiye ediyorum" dedi.Beslenme programıyla birlikte spor yapmaya devam eden asker adayı Sergen Çam, hem sağlıklı yaşamak için her gün koşu yapıyor hem de askere gideceği günü bekliyor.