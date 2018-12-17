Askere Gideceğiz" Deyip Vatandaşlardan Para İstiyorlar

Erdek
'te "Askere Yardım" bahanesiyle para toplayanlara sert tepki gösteren vatandaşlar, milli duygularının kullanıldığından yakındı.
Erdek'te son günlerde cadde ve sokaklarda askere gitme bahanesiyle vatandaşlardan ve esnaftan para toplayanların sayısında yaşanan artış şikayet konusuna dönüştü.
Türk örf ve adetlerinde askere gidenlere millet olarak yardım etme geleneğini bazı insanlar istismar ediyor. Erdek'te son aylarda "askere gidiyoruz" bahanesiyle vatandaşlardan ve esnaftan para isteyenlerin sayısı giderek artmaya başladı. Askere gitme bahanesiyle kendilerinin manevi ve milli duygularını kullanarak para istendiğini belirten vatandaşlar, "İlçemizde askere gerçekten gidecek gençler, herkesin bildiği gibi davul-zurna ile gezer halk ve esnaf da onlara nakdi veya ayni yardımda bulunurdu" diye konuştu.
Ancak son zamanlarda sayıları gittikçe artan günlerce ellerinde Türk bayrakları, davul ve zurnayla kapılarımıza gelen bu kişilerin askere gideceklerine inanmadıklarını kaydeden vatandaşlar, "Daha önceleri askere gidecek olan tertipler hep birlikte gezer, topladıkları nakdi ve ayni yardımları aralarında eşit olarak pay ederlerdi. Bunu hepimizin çocuğu yapmıştır. Bizim onlara canımız feda. Ancak bu davullu-zurnalı askere gitme bahanesiyle gezmelerin son zamanlarda tadının kaçtığını görüyoruz. Halkın manevi ve milli duygularıyla oynayarak para toplanmadığını nereden bileceğiz? Gerçekten askere gidecek olan evlatlarımızı bu dolandırıcılardan ayırt etmemiz açısından yetkililerinden bir çözüm bekliyoruz" açıklamasında bulundular. - BALIKESİR
Kaynak: İHA