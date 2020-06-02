Askere gideceklere Kovid-19 testi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, askere alınacak gençlerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için örnekler alındı.

02.06.2020 15:28 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:34
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, askere alınacak gençlerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için örnekler alındı.
İlçede askere gitmek için askerlik şubesine başvuran gençler, Kovid-19 testinden geçmeleri için sağlık ekiplerinin bulunduğu Cumhuriyet İlkokulunun bahçesindeki çadıra yönlendirildi.
Okul bahçesinde kurulan başvuru masalarında kayıtları alınan gençlerden daha sonra Kovid-19 testi için örnekler alındı.
Gençlerden Ahmet Alan, test sonucu negatif çıktığında birliklerine teslim olacaklarını söyledi.
İslahiye ve Nurdağı ilçelerinden yaklaşık 380 gence Kovid-19 testi yapılacağı belirtildi. Askere gideceklere Kovid-19 testi

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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