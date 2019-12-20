Haberler » Magazin » Askere giden ünlü rapçi Ezhel, kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı - Magazin

Askere giden ünlü rapçi Ezhel, kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı

Türk rapinin önde gelen isimlerinden olan Ezhel, vatani görevini yapmak için askere gitti. Ünlü rapçi askeriyeden de ilk fotoğraflarını paylaştı.

20.12.2019 07:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 07:40

Çıkardığı her şarkıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü rapçi , askere gitti. Eksi 2 derecede fotoğraf paylaşan Ezhel, "Bedelini ödedik içimiz dona dona" notunu yazdı.

ASKERDEN İLK KARELERİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz ay verdiği son konserinde askere gideceğini duyuran Ezhel'den ilk fotoğraflar geldi. Vatani görevini yapmak için sabahın ilk saatlerinde uyanan Ezhel, -2 derecede ağzından duman çıkarttığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ezhel daha sonra yaptığı paylaşımı ise içtima alınmasını beklerken yaptı. Rapçi bu fotoğrafını da son çıkardığı 'Aya' isimli şarkısından esinlenerek "Götür beni içtimaya aya aya" notuyla yaptı.

"EN BÜYÜK ASKER BİZİM ASKER"

Geçtiğimiz ay Volkswagen Arena'da sahneye çıkan Ezhel, konserin sonunda annesini yanına çağırmış ve askerlik haberini vermişlerdi. Anne Ulya Turgut, "Herkese merhaba. Oğluma gösterdiğiniz sevgi ise annesi olarak çok teşekkür ederim. 2019'un son konseri Sercan'ı askere gönderiyoruz. En büyük asker bizim asker" demişti. Annenin bu sözlerinin ardından konsere gelen kalabalık "En büyük asker bizim asker" tezahüratları yapmıştı. Ezhel ise hayranlarının sevgi gösterisine asker selamı ile karşılık vermişti.

Askere giden ünlü rapçi Ezhel, kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı

Ezhel, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
HİP-HOP: ADAM DEVLETİN SUNDUĞU İMKANLA YASAYLA ASKERLİK YAPIYOR. YAPMASA VATAN HAİNİ İLAN EDERSİNİZ. AĞZIYLA KUŞ TUTSA KUYRUĞU NİYE DIŞARIDA KALDI DERSİNİZ!
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
MUHTAR: Askerde hele ki nöbet yerinde kamera, telefon yasaktır. Ancak bunun gibi hiçbir işe yaramayan ama ÜNLÜ olanlara kıyak geçiliyor. Sözde vatansever rap hastaları da ''en büyük asker bizim asker'' diye slogan atıyorlar.
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
HURRAAA: kim la bu
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ÖNCE VATAN: Böylelerini Askere almakta ne bileyim . . . . .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
KRAL: bu gereksiz kimki haber oluyor biz aylarca soğukta nöbet tuttuk böyle şov yapmadık
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
ELLİSEKİZ: dövmeli serseriden asker olmaz askere gitmekle.
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
DUZCELİ_MEMO: sana bana yasak ama ünlüysen komutanla selfie bile yaparsın.
Yayından Kaldır
2 0
GÖKTÜRK3442: EZHEL KİM -?? GEREKSİZ BİRİNE BENZİYOR
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
ÇÜKÜBİK: Askerde kameralı cep telefonu yasak değil miydi?
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
FAT: asıl rapçiler hala yeraltında. .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Magazin

Son Dakika Haberleri

08:47   'İki Gözüm Ahmet'in fragmanı yayında - Magazin
08:40   Oyuncu Eda Ece'den öpüşme itirafı: Hiç sevmiyorum - Magazin
07:26   Askere giden ünlü rapçi Ezhel, kamuflajlı fotoğraflarını paylaştı - Magazin
01:39   Elif Dürüst ve Şirin Yalçın objektiflere yansıdı - Magazin
01:39   Azra Akın 40 çocuğa umut oldu - Magazin
00:09   Beyonce, derin bacak dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı - Magazin
22:30   Mucize Doktor'daki Ela ayrıntısı Twitter'da trend oldu - Magazin
20:15   Yeniden esmer olan Simge'den sahnede iddialı pozlar - Magazin
17:57   Ünlü şarkıcı Neco, Bodrum'da sık sık yaşanan kesintilere isyan etti: Bu trajik bir durumdur - Magazin
20.12.2019 08:52:54