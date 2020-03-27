Askeri araç devrildi: 2 yaralı (2)
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
27.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:42
Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Beyoğlu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir askeri araç devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Beyoğlu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir askeri araç devrildi.
Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Beyoğlu Mahallesi, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel