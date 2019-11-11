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Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı

Batman'da zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılardan bir asker ve bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

11.11.2019 00:13 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:28

'ın ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Hasankeyf ilçesinden İlçe Jandarma Karakolu'na giden asker ve güvenlik korucularını taşıyan zırhlı araç, Yolüstü Jandarma Karakolu yakınlarında devrildi. Kazada, araçta bulunan 3 asker ve 4 güvenlik korucusu yaralandı.

BİR ASKER VE BİR GÜVENLİK KORUCUSUNUN DURUMU AĞIR

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hasankeyf Devlet Hastanesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile ildeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir asker ve bir güvenlik korucusunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı

Hasankeyf, Gercüş, Batman, Güncel

Kaynak: AA


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