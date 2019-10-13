Haberler » 3. Sayfa » Askeri araç taşıyan tırda yangın

Askeri araç taşıyan tırda yangın

Askeri araç taşıyan tırda yangınMERSİN - Mersinin Tarsus İlçesi Damlama mevkiinde meydana gelen olayda askeri araç taşıyan Tır'da yangin çıktı.

13.10.2019 20:36
Askeri araç taşıyan tırda yangın
MERSİN - Mersinin Tarsus İlçesi Damlama mevkiinde meydana gelen olayda askeri araç taşıyan Tır'da yangin çıktı.
Olay, Pozantı Tarsus TEM otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriyenin kuzeyinde TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatında silahlı kuvvetlerin ihtiyacı için yola çıkan askeri konvoyun içindeki bir Tırda yangın çıktı. Yangın çıkan Tırın üzerindeki askeri iş makinesi yangın büyümeden Tır'ın dorsesinden indirildi.
Olay yerindeki askeri konvoya ait diğer araçlar ile sürücüler yangına müdahale ederken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Askeri araç taşıyan tırda yangın

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:55 Kaymakamdan definecilere suçüstü... Neye uğradıklarını şaşırdılar
21:31 Fatih'te yabancı uyruklu 8 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan çocuk yaşam mücadelesi veriyor
20:42 Beşiktaş'ta uyarılara rağmen slogan atan HDP'lilere polis müdahalesi
20:36 Askeri araç taşıyan tırda yangın
20:21 Antalya'da hafriyat ve sera atıkları yandı
20:13 Samandağ'da araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
20:01 Kaymakam Dereci, Ceylanpınar'dan gelen vatandaşlar için seferber oldu
13.10.2019 22:16:05