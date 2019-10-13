Askeri araç taşıyan tırda yangın

MERSİN - Mersinin Tarsus İlçesi Damlama mevkiinde meydana gelen olayda askeri araç taşıyan Tır'da yangin çıktı.Olay, Pozantı Tarsus TEM otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriyenin kuzeyinde TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatında silahlı kuvvetlerin ihtiyacı için yola çıkan askeri konvoyun içindeki bir Tırda yangın çıktı. Yangın çıkan Tırın üzerindeki askeri iş makinesi yangın büyümeden Tır'ın dorsesinden indirildi.Olay yerindeki askeri konvoya ait diğer araçlar ile sürücüler yangına müdahale ederken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA