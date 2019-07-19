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Askeri araca roketli saldırı

Bitlis'in Bölükyazı köyü kırsalında askeri araca PKK'lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi.

19.07.2019 16:30 Askeri araca roketli saldırı
Bitlis'in Bölükyazı köyü kırsalında askeri araca PKK'lı teröristlerce roketli sadırı düzenlendi. Hain saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralındı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-2 Harekatı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beşi hafif olmak üzere altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir." denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis, PKK, Güncel

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