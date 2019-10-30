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Askeri bando konserine büyük ilgi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Bandosunun konserinde vatandaşlar Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve marşlarla büyük bir coşku yaşadı.

30.10.2019 13:40Askeri bando konserine büyük ilgi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü kutlama etkinleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Bandosu tarafından anlamlı bir konser düzenlendi. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfisinde düzenlenen konsere Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Konser girişinde vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Bayrakları dağıtılırken, Hava Bando Binbaşı Levent Geçgin önderliğinde Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve marşlar hep bir ağızdan büyük bir coşku ile seslendirildi.


Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim, Güncel

Kaynak: Bültenler

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