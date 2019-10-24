Askeri birlikler Cumhuriyet Bayramı kutlama provasında "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" marşıyla yürüdü

ERZURUM - Cumhuriyet Bayramını 96'ncı yıl dönümü kutlama provaları büyük bir heyecan ve coşku içerisinde yapıldı. Öğrencilerinin şiirleri, folklor ve halk oyunları gösterileri ardından geçit töreni provası yapıldı. Askeri birlikleri "Şehitler ölmez, Vatan Bölünmez" ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganlarıyla yürümesi vatandaşları heyecanlandırdı.Cumhuriyet Bayramının 96'ncı yıl dönümü sebebiyle Erzurum'da bayram kutlaması hazırlıkları devam ediyor. 28 Ekim Pazartesi günü, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakılarak başlayacak programda, 29 Ekim günü kutlama törenleri gerçekleşecek.Son provası gerçekleşen törende, İstiklal Marşı okundu, lise öğrencileri tarafından şiirler okundu. Kadın Folklor Ekibi gösterisinin ardından ise geçit töreni yapıldı.Tören provası geçişinde; bando takımı, tören bölüğü, okullar ve flamaları, sporcular, Yaya Askeri Birlikler, Motorlu Askeri Birlikler, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı, Kamu Kurum ve Kuruluşları motorlu araçları, esnaf kuruluşları motorlu araçları yer aldı.29 Ekim geçit töreninin Tören Komutanlığı görevinde bulunan 109'uncu Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Serdar Göçmenoğlu, tören sonrasında durum değerlendirmesinde bulunarak provada yapılması ve yapılmaması gereken unsurlar hakkında talimat verdi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Şehit aileleri ve Gazilerin tören alanına ulaşabilmeleri için Pazartesi günü saat 08.30'da, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önlerinden otobüs kaldırılacağı bilgisi Erzurum Valiliğince broşürlerle duyuruldu.

Kaynak: İHA