Askeri birlikler Suriye
sınırına ulaştı
ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'nın Fırat'ın doğusuna birkaç gün için operasyon yapılacağını açıklamasının ardından başta Hatay
ve Kilis
olmak üzere Türkiye
'nin değişik bölgelerinden yola çıkan askeri birliklerin ilk kısmı Suriye sınırına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Fırat'ın doğusunda PYD/YPG terör örgütünün kontrolündeki bölgeye yapılacak olan operasyonun birkaç gün içinde başlayacağını açıklamasının ardından başta Hatay ve Kilis olmak üzere bir çok birlik operasyonun yapılacağı Suriye sınırındaki Şanlıurfa
'ya gönderildi. Dün yola çıkan birliklerin bir kısmı, bu gün öğle saatlerinde Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Akçakale
ilçesine ulaştı. Askeri araçlar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk bölgesine geldi.
Hatay,Suriye
14 Aralık 2018 Cuma 13:11