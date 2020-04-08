Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri titizlikle uygulanıyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler, birliklerde titizlikle sürdürülüyor.

08.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:08
Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri titizlikle uygulanıyor
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler, birliklerde titizlikle sürdürülüyor.
Tedbirler kapsamında Ankara 'nın Polatlı ilçesindeki 58'inci Topçu Tugayı Şehit Yüzbaşı Nazmi Elmas Kışlası, basın mensuplarınca görüntülendi.
Subay, astsubay ve uzman erbaşlar, Kışla'ya gelişlerinde nizamiyedeki sağlık personeli tarafından ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeri alınıyor. Şüpheli vakalar ise sağlık muayenesine gönderiliyor.
Birliklerde, personelin günde iki kez vücut ısıları ölçülerek ateş, öksürük ve solunum güçlüğü kontrolleri yapılıyor. Mutfak, yemekhane, bulaşıkhane ve sosyal tesislerde çalışan personelin ise her gün işe başlamadan önce kişisel temizliği kontrol edildikten sonra vücut ısısı ölçülüyor.
Yemekhanede sosyal mesafe kuralı
Yemekhanelerde yoğunluğun azaltılması ve personel arasındaki temasın asgari seviyeye indirilmesi için her masada bir personel çapraz oturacak şekilde sosyal mesafe düzeni uygulanıyor.
Ayrıca yemekhaneye giren tüm personelin girişlerde vücut ısı ölçümleri ve temizlik kontrolleri yapılıyor.
Birliklerde, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca ilan edilen 14 kuralın yer aldığı afişler personelin görebileceği şekilde asılarak konuyla ilgili tüm personel devamlı bilgilendiriliyor.
Koğuşlardaki ranza sistemleri çapraz sisteme dönüştürüldü
Alınan tedbirler çerçevesinde askeri personelin koğuşlarında da birtakım değişikliklere gidilerek ranzalı yataklarda çapraz sistem uygulamasına geçildi ve ranzadaki yatak sayısı ikiden bire düşürüldü.
Personelin kullandığı servis araçları da her gün düzenli dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafe kuralına göre servis araçlarında kapasitenin yarısı kadar personel taşınıyor.
Askeri birliklerde ortak kullanım alanları da (Çamaşırhane, koğuşlar, yemekhane, er gazinosu, içtima alanları, eğitim alanları ve tuvaletler) belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor.
Birliklerde nöbet tutan askerler de sosyal mesafe kuralına uyuyor. Kışla içerisinde içtima veya yemekhane sırası gibi erlerin fazla bulunduğu yerlerde, sosyal mesafe kuralına riayet ediliyor. Sosyal mesafe kuralı, rütbeli askerlerce erlere sık sık hatırlatılıyor.
Birliklerde kronik rahatsızlığı bulunan, risk grubunda olan ve eşi sağlık çalışanı olan askeri personele idari izin verildi.
Terhis olacak askerler de birliklerinde 14 gün gözlem altına alınıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri titizlikle uygulanıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam Haberler
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İstanbul’un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz Haberler
İstanbul'un salgın haritasını yorumlayan İmamoğlu: 2-3 hafta kontak kapatabiliriz
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL’lik yol ücreti 800 TL oldu Haberler
Korona fırsatçıları iş başında! 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
3 arkadaşını ’Eşimle ilişkiye girdiler’ diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haberler
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık ’yüksek ateş’ değil Haberler
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Albayrak’tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Haberler
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
BM’nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi? Haberler
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi?

Son Dakika Güncel Haberleri

10:39: "Koronavirüs indirimi" uyarısı - Haber 10:39: Muhtar bir çok yolu kapattı, seyyar satıcı ve hurdacıların girişlerini yasakladı - Haber 10:39: Gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı - Haber 10:39: Öykü Arin'in annesinden koronavirüs günlerinde ebeveynlere tavsiyeler - Haber 10:39: Şirketlerde etik değişim - Haber 10:10: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi - Haber 09:43: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber 09:34: Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum - Haber 09:11: Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü - Haber 08:48: Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı - Haber