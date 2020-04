Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri titizlikle uygulanıyor

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler, birliklerde titizlikle sürdürülüyor.Tedbirler kapsamında Ankara 'nın Polatlı ilçesindeki 58'inci Topçu Tugayı Şehit Yüzbaşı Nazmi Elmas Kışlası, basın mensuplarınca görüntülendi.Subay, astsubay ve uzman erbaşlar, Kışla'ya gelişlerinde nizamiyedeki sağlık personeli tarafından ateş ölçümleri yapıldıktan sonra içeri alınıyor. Şüpheli vakalar ise sağlık muayenesine gönderiliyor.Birliklerde, personelin günde iki kez vücut ısıları ölçülerek ateş, öksürük ve solunum güçlüğü kontrolleri yapılıyor. Mutfak, yemekhane, bulaşıkhane ve sosyal tesislerde çalışan personelin ise her gün işe başlamadan önce kişisel temizliği kontrol edildikten sonra vücut ısısı ölçülüyor.Yemekhanede sosyal mesafe kuralıYemekhanelerde yoğunluğun azaltılması ve personel arasındaki temasın asgari seviyeye indirilmesi için her masada bir personel çapraz oturacak şekilde sosyal mesafe düzeni uygulanıyor.Ayrıca yemekhaneye giren tüm personelin girişlerde vücut ısı ölçümleri ve temizlik kontrolleri yapılıyor.Birliklerde, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca ilan edilen 14 kuralın yer aldığı afişler personelin görebileceği şekilde asılarak konuyla ilgili tüm personel devamlı bilgilendiriliyor.Koğuşlardaki ranza sistemleri çapraz sisteme dönüştürüldüAlınan tedbirler çerçevesinde askeri personelin koğuşlarında da birtakım değişikliklere gidilerek ranzalı yataklarda çapraz sistem uygulamasına geçildi ve ranzadaki yatak sayısı ikiden bire düşürüldü.Personelin kullandığı servis araçları da her gün düzenli dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafe kuralına göre servis araçlarında kapasitenin yarısı kadar personel taşınıyor.Askeri birliklerde ortak kullanım alanları da (Çamaşırhane, koğuşlar, yemekhane, er gazinosu, içtima alanları, eğitim alanları ve tuvaletler) belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor.Birliklerde nöbet tutan askerler de sosyal mesafe kuralına uyuyor. Kışla içerisinde içtima veya yemekhane sırası gibi erlerin fazla bulunduğu yerlerde, sosyal mesafe kuralına riayet ediliyor. Sosyal mesafe kuralı, rütbeli askerlerce erlere sık sık hatırlatılıyor.Birliklerde kronik rahatsızlığı bulunan, risk grubunda olan ve eşi sağlık çalışanı olan askeri personele idari izin verildi.Terhis olacak askerler de birliklerinde 14 gün gözlem altına alınıyor.

Kaynak: AA