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Askeri birliklerde sıkı koronavirüs tedbirleri alınıyor

Vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olan acemi erler, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çok sayıda kontrolden geçiriliyor.

25.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:56
Askeri birliklerde sıkı koronavirüs tedbirleri alınıyor
Vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olan acemi erler, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çok sayıda kontrolden geçiriliyor.
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına askerlik şubelerinden sevk edilen acemi erler, otogar ve havaalanında görevlendirilen, dezenfeksiyonu yapılmış hizmet aracıyla rütbeli personel tarafından karşılanıyor.
Otogar ve havaalanında ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayeleri alınan acemi erlerden problemli durumu belirlenenler, 112 Acil Servis vasıtasıyla ilgili sağlık kuruluşuna sevk ediliyor.
İlk etapta hastalık tespit edilmeyen acemi erler ise dezenfekte edilmiş hizmet araçlarına sosyal mesafe dikkate alınarak bindiriliyor.
Komutanlık nizamiyesine getirilen acemi erlerin, buradaki personel tarafından tekrar ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayesi alınıyor.
Problemli durumu belirlenen erler, 112 Acil Servis vasıtasıyla sağlık kuruluşuna gönderiliyor. Herhangi problem tespit edilmeyen erler ise nizamiyeden Kayıt Kabul Merkezine gönderiliyor.
Merkezde acemi erler arasında en az 2 metre olacak şekilde sosyal mesafe korunarak kayıt işlemlerine başlanıyor.
El yıkanırken de sosyal mesafeye dikkat ediliyor
Yeniden sağlık kontrolünden geçirilen erlere, "Koronovirüse Karşı Alınacak Tedbirler İstasyonu"nda rütbeli personel tarafından bilgilendirme yapılıyor.
Görevli personel, yemekten önce acemi erlere, ellerin nasıl yıkanacağını anlatıyor. El yıkanırken de sosyal mesafeye dikkat ediliyor.
Yemekhanelerde masaların araları birer metre açılıyor. Acemi erler, her masada bir kişi olacak şekilde yemek yiyor.
"Emanetinizin sadık bekçileriyiz"
Tırtıllı Araç Sürücü Er Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Taner Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir evladın ne kadar zorlukla yetiştirildiğini bildiklerini belirterek, "Nizamiyeden girdikleri andan itibaren evlatlarınız bizim de evladımız olmuştur. İçiniz de gönlünüz de rahat olsun. Emanetinizin sadık bekçileriyiz." dedi.
İstanbul'dan gelen er Nihat Dağlar, askerliğe geldikleri andan itibaren kendilerine koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarının sık sık hatırlatıldığını ifade etti. Dağlar, ailesine de evde kalmaları gerektiği uyarısında bulundu.
Konya'dan gelen er Ali İhsan Çelebi ise hijyen kurallarına dikkat ettiklerini, ellerini sık sık yıkadıklarını, her yerde sosyal mesafe kuralına uyduklarını belirterek, "Aileme buradan çok selam söylüyorum. Bizi merak etmesinler. Biz iyiyiz ama siz de evde kalın." ifadelerini kullandı.
Eskişehir'den er Feyyaz Çallı da birliklerine geldikleri andan itibaren kendilerine titiz davranıldığını kaydetti.
Koronavirüse karşı yapılması gerekenlerin anlatıldığını dile getiren Çallı, ailesine "Biz burada iyiyiz. Siz evde kalın." şeklinde seslendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Acil Servis, Koronavirüs, Güncel

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