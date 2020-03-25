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Askeri birliklerde sıkı koronavirüs tedbirleri alınıyor

Vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olan acemi erler, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında çok sayıda kontrolden geçiriliyor.

25.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:53
Askeri birliklerde sıkı koronavirüs tedbirleri alınıyor
Vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olan acemi erler, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında çok sayıda kontrolden geçiriliyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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