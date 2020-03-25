Askeri birliklerde sıkı koronavirüs tedbirleri alınıyor
Vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olan acemi erler, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında çok sayıda kontrolden geçiriliyor.
25.03.2020 13:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:53
Vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olan acemi erler, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında çok sayıda kontrolden geçiriliyor.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi