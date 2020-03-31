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Askeri birliklere yerli teknolojiyle güvenli takip

Sahadaki askeri birliklerin takibini sağlayarak güvenli hareket imkanı sunan Birlik Takip Sistemi sayısı artıyor.

31.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:18
Askeri birliklere yerli teknolojiyle güvenli takip
Sahadaki askeri birliklerin takibini sağlayarak güvenli hareket imkanı sunan Birlik Takip Sistemi sayısı artıyor.
Alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki BMC tarafından üretilen taktik tekerlekli araç (TTA-2) üzerine entegre edilen Birlik Takip
Sistemi'nin (BTS-2) teslimatları geçen yıl tamamlandı. Buna ilave olarak, ASELSAN ile BMC arasında ilave Birlik Takip Sistemi için tedarik sözleşmesi imzalandı.
Birlik Takip Sistemi, kara ve deniz harp araçlarının konum bilgilerinin takip edilmesini sağlayan entegre bir sistem olarak görev yapıyor.
Sistem, araçlara takılan terminaller ve desteklenen farklı haberleşme sistemleri aracılığıyla muharebe alanından toplanan konum bilgilerinin bir sunucuya iletilmesini sağlıyor. Bu sunucu üzerinde toplanan dost birlik konum bilgileri, komuta-kontrol sistemlerine aktarılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ekonomi
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