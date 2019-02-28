28 Şubat 2019, 17:37
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Yabancı Uyruklu Şahıslarla Askeri Bölgeye Giriş Yapan PKK'lı Terörist, Yakayı Ele Verdi

Yabancı Uyruklu Şahıslarla Askeri Bölgeye Giriş Yapan PKK

Edirne'de 1. derecede askeri yasak bölgede yabancı uyruklu şahısların içerisinde bulunan PKK'lı terörist, yapılan parmak izi taramasında yakayı ele verdi. Olay yerinde yakalanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde askeri yasak bölgede PKK üyesi bir kişi yakalandı. PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARMAK İZİ TARAMASINDA YAKAYI ELE VERDİ

Olay Alibey köyünde meydana geldi. Alibey Piyade Karakolu devriyesi tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yabancı uyruklu şahısların içerisinde bulunan bir bayan kendisinin yabancı uyruklu olduğunu beyan etti. Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne diğer yabancı uyruklu şahıslarla birlikte teslim edildi. Şahsın yapılan parmak izi taramasında şahsın Batman Hasankeyf nüfusuna kayıtlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK Terör Örgütüne üye olma ve Örgüt propagandası yapmak suçlarından yürütülen soruşturması ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan F.Z. olduğu tespit edildi.

Şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

Piyade, Meriç, Edirne, PKK, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR (4)
KİREÇ PAZARI : İtlaf ettikten sonra ,mahluğun üzerine kireç atmayı unutmayın.
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ADINIZI YAZIN: yabancıların askeri bölgede işi ne
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AHMETS: yakın leşi gitsin.
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ADANALI: adaletten kaçılmaz fallik
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