Askeri Bölgede Yakalanan Fetö/pdy Üyeleri Tutuklandı

Kaynak: İHA

Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali köyünde, askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ/PDY üyesi şahıslar tutuklandı.Sınır birliği tarafından askeri yasak bölge içinde Bayburt Emniyet Müdürlüğünde Komiser Muavini olarak görevliyken 672 Sayılı KHK kapsamında 01 Eylül 2016 tarihinde ihraç edilen, hakkında Bayburt Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY) suçundan devam eden dosyası mevcut olup, aranma kaydı bulunmayan, yurt dışına çıkış yasağı bulunan H.Ş ile Şanlıurfa-Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğünde Komiser olarak görevliyken 677 sayılı KHK kapsamında 22 Kasım 2016 tarihinde ihraç edilen ve hakkında Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY) suçundan aranma kaydı bulunan B.Y. gözaltına alındı.Gözaltına alınan H.Ş. ve B.Y. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE