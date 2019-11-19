Askeri casusluk kumpas davasında 3 tahliye

İzmir'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 5'i tutuklu 95 sanığın yargılandığı davada 3 sanığın daha tahliyesine karar verildi.



İzmir'de askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan, 5'i tutuklu 95 sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada tanık olarak dinlenen H.H.B., 1986 yılında FETÖ ile tanıştığını ifade ederek, "O yıllarda bu işi Allah'ın rızası için yaptıklarına inandığımız abiler bize evlerinde ders çalıştırıyordu. Sanıklardan N.Ö. de aynı evde ders çalışıyordu. Fen lisesi sınavlarına hazırlanırken gündeme askeri lise sınavları geldi. Daha sonra İstanbul'a askeri lise sınavına girmek için gittiğimizde bir gece FETÖ'ye ait bir evde kaldık. Askeri lise sınavını kazanınca Kuleli Askeri Lisesinde sanıklardan N.Ö. ve Ö.Ç. ile birlikte eğitim görmeye başladık. 1995 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüştük. Bu görüşmede devre arkadaşım N.Ö. de bulundu" dedi.



Konya'da babaları aracılığıyla tanıştıkları H.H.B.'nin iddia ettiği gibi askeri lise sınavına İstanbul'da değil İzmir'de girdiğini söyleyen tutuksuz sanık N.Ö., "1995-1997 yılları arasında terörle mücadele görevi için Tunceli'de bulunuyordum. İddia edildiği gibi kimseyle bir görüşme gerçekleştirmedim" diyerek hakkındaki iddiaları reddetti.



3 sanığa tahliye kararı



Tutuklu sanıklar, tutuklu kaldıkları sürelerin uzun olduğundan yakınarak tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ali Oğuz Kamalak, Çetin Coşkun ve Yılmaz Şen'in adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar verdi. Duruşma, sanıkların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.



İddianame



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri Emekli Albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin de bulunduğu 22'si firari 103 sanık hakkında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verildi. Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 95'e düştü.



İddianamede, haklarında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA