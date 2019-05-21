Askeri Denizaltı ve Okul Gemisi Ziyarete Açıldı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Preveze denizaltısı ve TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemisi ziyarete açıldı.Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Limanı'na demirleyen okul gemisi ve denizaltıyı görmek için çok sayıda öğrencinin de aralarında bulunduğu ziyaretçiler, midibüslerle askeri limana getirildi.Ziyaretçilere gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili bilgi verildi. Okul gemisi ve denizaltıyı görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.Okul gemisi ve denizaltı, yarın ve 23 Mayıs'ta 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.Öte yandan TCG Sokullu Mehmet Paşa okul gemisi ile TCG Preveze denizaltısında görevli askeri personel Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.