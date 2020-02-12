Haberler » Güncel » Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı - Haber

Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı

Van'ın Çatak ilçesinde diyaliz hastası kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

12.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:30
'ın ilçesinde diyaliz hastası kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çatak Merkez Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasının yolu çığ nedeniyle kapandı.
Bu nedenle, diyalize girmesi gereken Nimet Puli'yi hastaneye götüremeyen yakınları, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ailenin talebi üzerine Puli için Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter görevlendirildi.
Sabah mezradan alınarak Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı helikopter pistine getirilen Puli, burada bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilerek Çatak Devlet Hastanesine götürüldü.
Puli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı

Jandarma, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
12.02.2020 15:03:33