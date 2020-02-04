Haberler » Güncel » Askeri helikopter, düşük tehlikesi geçiren kadın için havalandı - Haber

Askeri helikopter, düşük tehlikesi geçiren kadın için havalandı

SİİRT'in Pervari ilçesinde, düşük tehlikesi geçiren 4 aylık hamile Nurten Uygun (35), köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye sevk edilen askeri helikopter ile alındı.

04.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:08Askeri helikopter, düşük tehlikesi geçiren kadın için havalandı
SİİRT'in ilçesinde, düşük tehlikesi geçiren 4 aylık hamile Nurten Uygun (35), köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye sevk edilen askeri helikopter ile alındı.

Pervari ilçesine bağlı Köyü'nde yaşayan 4 aylık hamile Nurten Uygun aniden rahatsızlandı.  3 çocuk annesinin düşük tehlikesi geçirdiğini fark eden yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.  Köy yolunun karla kaplı olduğunu öğrenen sağlık görevlileri de durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine bir helikopter, sağlık görevlilerini alıp, köye götürdü.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan genç kadın, daha sonra helikopter ile 3'üncü Tugay Komutanlığı'na getirilip, burada hazır bekletilen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kesin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Pervari

Pervari, Keskin, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 17:41:44