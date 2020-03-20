Askeri işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek
MSB, koronavirüs önlemleri kapsamında, askerlik işlemlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceğini bildirdi.
20.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:07
MSB, koronavirüs önlemleri kapsamında, askerlik işlemlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceğini bildirdi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi