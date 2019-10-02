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Askeri kamuflaj desenli "Mekik kelebeği" Konya'da görüldü

Konya'da bir esnaf tarafından bulunan ve nadir görülen türlerden olduğu belirtilen askeri kamuflaj desenli "Mekik kelebeği" koruma altına alındı.

02.10.2019 15:23Askeri kamuflaj desenli
Konya'da bir esnaf tarafından bulunan ve nadir görülen türlerden olduğu belirtilen askeri kamuflaj desenli "Mekik kelebeği" koruma altına alındı.
Konya'da Anadolu Sanayi'sinde işyeri olan bir esnafın dünyada ve Türkiye'de ender rastlanan "Mekik kelebeği" bulduğunu haber vermesi üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese gitti.
Askeri kamuflaj deseniyle dikkat çeken kelebeği teslim alan milli parklar görevlileri, Selçuklu Belediyesi'nin kurduğu Konya Tropikal Kelebekler Vadisi'ndeki yetkililere teslim etti.
İri boy ve renkli, uzun ince kanatları ve hızlı kanat çırpmasıyla dikkat çeken Mekik kelebeği, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

Türkiye, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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