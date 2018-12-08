08 Aralık 2018, 18:24
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Askeri Kirpi Aracı Kaza Yaptı: 3 Yaralı

Askeri Kirpi Aracı Kaza Yaptı: 3 Yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de askeri Kirpi aracının şarampole yuvarlanması sonucu 3 asker yaraladı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de askeri Kirpi aracının şarampole yuvarlanması sonucu 3 asker yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Hakkari- Van karayolu Çanaklı köyü yakınlarında meyana geldi. Van istikametine gelmekte olan ve içinde 3 askerin bulunduğu Kirpi aracı kar yağışı ve yolun kaygan olmasından dolayı bariyerlere çarparak 5 metre yüksekliğinden şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralana 1 binbaşı ile 2 uzman çavuş Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralanan askerlerin sağlık durumunun isi iyi olduğu belirtildi. - HAKKARİ Van,Hakkari
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:24



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