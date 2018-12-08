Askeri Kirpi Aracı Kaza Yaptı: 3 Yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'de askeri Kirpi aracının şarampole yuvarlanması sonucu 3 asker yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Hakkari- Van
karayolu Çanaklı
köyü yakınlarında meyana geldi. Van istikametine gelmekte olan ve içinde 3 askerin bulunduğu Kirpi aracı kar yağışı ve yolun kaygan olmasından dolayı bariyerlere çarparak 5 metre yüksekliğinden şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralana 1 binbaşı ile 2 uzman çavuş Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralanan askerlerin sağlık durumunun isi iyi olduğu belirtildi. - HAKKARİ
Van,Hakkari
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:24