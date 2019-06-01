Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ı nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski astsubay başçavuş Osman Hancı hakkında 'FETÖ/PDY üyeliği'nden dava açıldı. Hancı, 10 yıl hapis cezası istemi ile yargılanacak.

Bursa merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik geçen ocak ayında düzenlenen operasyonda, 14'ü muvazzaf, 20 asker ile örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 7 Ekim 2017'de Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda vatani görevini er olarak yapan Gökhan Kılıç'ı nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski astsubay başçavuş Osman Hancı hakkında da gözaltı kararı verildi. Hancı, tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade verdi. Osman Hancı'nın, ifadesinin ardından 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Cumhuriyet Savcısı tarafından Hancı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, soruşturmanın ardından hazırladığı iddianamede, Osman Hancı hakkında 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası istemi ile Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. Hancı gelecek ay hakim karşısına çıkacak.

ASKERİN BAŞINA MİĞFERLE VURMUŞTU

Vatani görevini Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017'de nöbet dönüşü fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Gökhan Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kılıç'ı başına miğfer ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla Astsubay Başçavuş Osman Hancı tutuklandı. Hancı, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesi tarafından 15 yıla çıkarılırken, iyi hal indirimi kaldırıldı.

Kaynak: DHA