18 Aralık 2018, 12:08
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Askeri Öğrenci Sorumlusu Firari Fetö'cü Yakalandı

Askeri Öğrenci Sorumlusu Firari Fetö

Yaklaşık 2 yıldan beri firari olan örgütün askeri öğrenci mesulü M.B.G. isimli şahıs Adana'da gaybubet evinde yakalandı.

Yaklaşık 2 yıldan beri firari olan örgütün askeri öğrenci mesulü M.B.G. isimli şahıs Adana'da gaybubet evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Bilal' kod adlı Adıyaman Askeri Öğrenci Genel Mesulü olan M.B.G. Adana'da yakalandı. Yaklaşık 2 yıldan beri firarı olan ve polis tarafından aranan şahıs örgütün Gaybubet evinde yakalanarak, Adıyaman'a getirildi.

Şahsın Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorgulaması sürüyor. - ADIYAMAN Adana,Adıyaman
Kaynak: İHA

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