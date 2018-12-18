Askeri Öğrenci Sorumlusu Firari Fetö'cü Yakalandı

Yaklaşık 2 yıldan beri firari olan örgütün askeri öğrenci mesulü M.B.G. isimli şahıs Adana
'da gaybubet evinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'Bilal' kod adlı Adıyaman
Askeri Öğrenci Genel Mesulü olan M.B.G. Adana'da yakalandı. Yaklaşık 2 yıldan beri firarı olan ve polis tarafından aranan şahıs örgütün Gaybubet evinde yakalanarak, Adıyaman'a getirildi.
Şahsın Adıyaman Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorgulaması sürüyor. - ADIYAMAN
Adana,Adıyaman
Kaynak: İHA