Askeri Öğrencilere Oy Kullandırıldığı İddiası

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde askeri öğrenci statüsünün bulunmadığı, öğrencilerin kamu araçları ile toplu olarak oy kullanmaya götürüldükleri iddiasının da her türlü dayanaktan yoksun olduğu bildirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki askeri öğrencilerin kursiyer statüsünde gösterilerek 24 Haziran seçimlerinde oy kullandırıldığı, bunların ikamet kayıtlarının usulsüz şekilde yaptırıldığı ve seçim günü kamu araçlarıyla taşındıkları" iddialarını dile getirdiği ve konuyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verildiği hatırlatıldı.Anayasanın 67'inci maddesinde "18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşının seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahip olduğu" vurgulanan açıklamada, "Bunun istisnaları da yine anayasamızın aynı maddesinde ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 7'inci maddesinde belirtilmiştir. Bahse konu düzenlemelere göre askeri öğrenciler seçim ve halk oylamalarında oy kullanamamaktadır." ifadelerine yer verildi.668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının silahlı genel kolluk kuvveti olarak tanımlanarak askeri statülerinin kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, 669 sayılı KHK ile de İçişleri Bakanlığına bağlı bir yükseköğretim kurumu olarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulduğu bildirildi.Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde ister öğrenci ister kursiyer olsun askeri öğrenci statüsü bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 50'nci maddesi, öğrenci yurtlarında kalan kişilerin ikamet bildirimlerinin kurum yetkilileri tarafından ilgili nüfus idaresine yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yurtlarında barınan öğrencilerin ikamet bildirimi de bu yasal zorunluluk çerçevesinde yapılmıştır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin kamu araçları ile toplu olarak oy kullanmaya götürüldükleri iddiası ise her türlü dayanaktan yoksundur.Sonuç olarak, söz konusu iş ve işlemlerde hukuka ve mevzuata aykırı hiçbir husus bulunmadığı gibi ilgililerin Anayasal haklarını kullanmalarının ötesinde de bir durum söz konusu değildir."