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Askeri üs bölgesinin 5 metre karla kapanan yolu açıldı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu, nisan ayı olmasına rağmen karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı.

13.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:34
Askeri üs bölgesinin 5 metre karla kapanan yolu açıldı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu, nisan ayı olmasına rağmen karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı. Yer yer 5 metre yüksekliği bulan kar kütleleri, iş makinesinin de boyunu aştı. O zorlu anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.İlçeye bağlı Tekeli köyündeki 2 bin 867 rakımlı Fidan Tepe Askeri Üs Bölgesi'nde kar kalınlığı rüzgarın da etkisiyle yer yer 5 metreyi aştı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından daha önce açılan üs bölgesi yolu, rüzgarın da etkisiyle yeniden kapandı. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Fidan Tepe Askeri Üs Bölgesi'nde zorlu bir mücadele yürüten ekipler, yolu güçlükle açabildi. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede çalışma yapan iş makinesinin sürücüsü, kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlandı. Sürücünün mücadelesi, bölgede çalışan karla mücadele ekiplerince görüntülendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şemdinli, Güncel
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