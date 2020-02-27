Haberler » Güncel » Askeri üs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlar - Haber

Askeri üs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlar

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesindeki askeri üs bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

27.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:51Askeri üs bölgesinin yolunu açmak için metrelerce karla mücadele ediyorlar

HAKKARİ'nin ilçesindeki askeri üs bölgelerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Tipinin etkisiyle birlikte yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığı, ekiplere zorlu anlar yaşatıyor. ve çevresini etkileyen kar yağışını durmasının ardından kapalı yolların açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Bölgedeki en yoğun çalışmalardan birisi de Şemdinli İlçesi'nin Kayalar köyü mevkiinde yürütülüyor. Hakkari İl Özeli İdaresi karla mücadele ekipleri, Şemdinli ilçesi Kayalar köyü yakınlarında bulunan askeri üs bölgesinin yolunu açmak için büyük çaba gösteriyor. Rüzgar ve tipinin etkisiyle birlikte yer yer 5 metreyi geçen kar kalınlığı, ekiplere zorlu anlar yaşatıyor. Karla mücadele çalışması yapan iş makinalarını adeta kara gömüldüğü bölgede sürdürülen çalışmaların devam ettiği ve bu çalışmaların bir kaçgün süreceği belirtildi.



Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
10:56  İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı'nın kabulü nasıl oldu? İstiklal Marşı'nın yazarı ve bestecisi kim? İstiklal Marşı'nın 10 kıtası!
10:42  Necmettin Erbakan ölüm yıl dönümü ne zaman? Necmettin Erbakan ne zaman öldü? Necmettin Erbakan hayatı ve biyografisi!
10:28  Gizem Karaca kimdir? Gizem Karaca kaç yaşında, nereli?
09:56  Mine Tugay kimdir? Mine Tugay kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 11:11:16