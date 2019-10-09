Askeri uzmanlar, Barış Pınarı Harekatı'nı yorumladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı Global Stratejist Hakan Akbaş yorumladı. Akbaş, "Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat" dedi.

Askeri uzman Akbaş, "Çok tarihi bir gün Türkiye için. Son 2 yılda Türkiye'nin en önemli jeostratejik meselesi güvenli bölgeydi. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en büyük harekat. Burada iki ana meselemiz var. Ama en önemlisi terör unsurlarını yok etmek. Sonrasında da Suriye'deki iç savaştan sonra uzun zaman misafirimiz olan sığınmacıların ülkesine dönmeleri için de düğmeye basılmış oldu." ifadelerini kullandı.