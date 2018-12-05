Askerin Minik Yavrulara Şefkati

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:08



05 Aralık 2018 Çarşamba 16:08

Mersin'in Erdemli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri köpek yavrularını elleriyle besledi.Vatandaşlar tarafından paylaşılan, "Asker şefkati" olarak yorumlanan fotoğraflar sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İlçe merkezinin 32 kilometre kuzeyinde bulunan Torosların eteğindeki Avgadı Yaylası'nda devriye gezen jandarmaekipleri birkaç köpek yavrusunun oynadığını görünce durup köpekleri sevdiler. Köpeklerin aç olabileceğini düşünen ekipler minik yavruları bisküvi ile besledi. O anlar ise bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraflar "Askerin şefkati" olarak yorumlandı. - MERSİN