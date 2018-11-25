Askeriyenin Mühimmat Deposunda Hırsızlık

Kırklareli
'de hırsızlar bu sefer de askeriyenin mühimmat deposuna dadandı.
Kırklareli merkeze bağlı Üsküpdere köyünde hırsızlık olayının meydana geldiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Jandarma
ekiplerince yapılan araştırmalarda 55'inci Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı'na bağlı kullanılmayan mühimmat depo kapısının oksijen kaynağı kullanılarak kesilmeye çalışıldığı ve metal kapıya ait parçaların çalındığı tespit edildi. Faillerin yakalanması için arama çalışmaları başlatılırken, cumhuriyet savcısının talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
Jandarma,Kırklareli
25 Kasım 2018 Pazar 09:28