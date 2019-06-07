07.06.2019 14:28
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Askerler sürücülere lokum ikram etti

Askerler sürücülere lokum ikram ettiIĞDIR - Karabulak Jandarma Karakol'unda görevli askerler sürücülere lokum ikram etti.

Askerler sürücülere lokum ikram etti
IĞDIR - Karabulak Jandarma Karakol'unda görevli askerler sürücülere lokum ikram etti.
Iğdır - Doğubayazıt Karayolunun 30. kilometresinde bulunan Karabulak Jandarma Karakolu'nda görevli askerler, Ramazan Bayramı nedeniyle araçları durdurarak sürücülere lokum ve kolonya ikram etti. Görevli askerler araçlardaki sürücülere hem uyarılarda bulundular hem de bayramlaşarak lokum ve kolonya ikram etti.
Habib Kulusayın isimli vatandaş, "Yapılan bu uygulamadan çok memnunuz. Bu tür uygulama ve kontrollerin devamlı olması çok güzel. Kontroller her zaman olsun" dedi. Askerler sürücülere lokum ikram etti
Kaynak: İHA
Doğubeyazıt, Iğdır, Jandarma, Yerel