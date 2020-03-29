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Askerlerden 'evde kal' çağrısı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin evde kalınması çağrısında bulunduğu video hazırlanıp, sosyal medyadan paylaşıldı.

29.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:29
Askerlerden 'evde kal' çağrısı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin evde kalınması çağrısında bulunduğu video hazırlanıp, sosyal medyadan paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından 'Bizler görevimizin başındayız, vatanımız ve asil milletimizin uğrunda şehit olmaya hazırız. Geleceğimiz için sizler evinizde kalın, sağlıklı kalın Türkiyem' notuyla video yayınlandı. Videoda, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan askerlerin 'evde kal' çağrılarına yer verildi. Askerler, mesajlarını tanktan, gemiden, uçaktan ve su altından iletti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

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