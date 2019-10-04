Haberler » Güncel » Haber

Askerlerden hayvanlar için atık malzemelerden suluk

Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli askerler, atık malzemelerden yaptıkları sulukları hayvanlar için çeşitli yerlere bıraktı.

04.10.2019 12:10Askerlerden hayvanlar için atık malzemelerden suluk
Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli askerler, atık malzemelerden yaptıkları sulukları hayvanlar için çeşitli yerlere bıraktı.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla "Gönlümüzde size de yer var" başlığıyla bir mesaj paylaşıldı.
"Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanılmış malzemelerden birçok suluk yapan askerlerimiz, sıcak günlerde sevimli dostlarımızı unutmadı." ifadelerine yer verilen mesajda, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında görevli askerlerin hayvanlar için atık malzemelerden yaptıkları suluklar ve dağ keçilerinin su içerken çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.

Twitter, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:42 Dolmuş bekleyen baba ve kızına kamyonet çarptı
18:42 Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünde yangın
18:42 Msb'den 4 ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun paylaşımı
18:41 Yozgat'ta yakalanan pyd/ypg'li terörist tutuklandı
18:41 15 dakikalık fırtına, çanakkale'de hayatı felç etti
18:41 Sopalı otopark kavgası kameralara yansıdı
18:40 Konya Valisi Toprak Pakistan'da