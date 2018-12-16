Askerlerden Minik Öğrencilere Kıyafet Yardımı

Kahramanmaraş
'ın Göksun
ilçesindeki ilkokul öğrencilerine jandarma ekipleri, kıyafet ve ayakkabı yardımı yaptı.
Göksun İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 3 bin rakımlı Binboğa Dağı eteklerindeki Göksun ilçesine bağlı Kavşut
Mahallesi İlkokulu'nda öğrenim gören 16 öğrenciye bot, mont ve kazak yardımında bulundu.
Askerler getirdikleri kıyafet ve ayakkabıları, öğrencilerle tek tek ilgilenerek giydirdi.
Burada öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden askerlere, vatandaşlar ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Okul müdürü İmran Şahan, küçük yüreklerde büyük sevgi oluşturdukları için jandarmaya teşekkür etti.
Ülkenin güvenliğinin yanı sıra kırsal kesimlerde eğitim gören öğrencilere her zaman desteklerini esirgemeyen güvenlik kuvvetlerinin bu tür çalışmalarının da bölge halkından büyük destek gördüğünü dile getiren Şahan, "Okulumuzu ziyaret ederek köy muhtarı, öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilere giysi ve botları giydirerek mutluluklarına ortak oldular." dedi.
Jandarma ekipleri de ülkenin geleceğini sahiplenecek, aynı zamanda kendilerinden bayrağı devralacak olan çocuklar için güzel bir çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Kahramanmaraş,Göksun,Jandarma
16 Aralık 2018 Pazar 16:22