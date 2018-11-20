Askerlerden Sorumlu Fetö'cülere 10'ar Yıl Hapis

Eskişehir
'de, FETÖ yapılanmasındaki askerlerden sorumlu oldukları iddia edilen ve mahrem imam suçlamasıyla yargılanan 7'si tutuklu 9 sanıktan 6'sına 10'ar yıl hapis cezası verildi.
Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan farklı meslek gruplarından 7'si tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu. İfadelerinde suçlamaları kabuk etmeyen sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan A.G., H.E., H.K., H.Y., İ.K. ve S.K.'ya 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Firari 2 sanığın ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ayrıca mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanık Z.Ç.'nin dosyasını Ankara
Adliyesinde görülen mahrem imamlar
dosyasıyla birleştirerek, firari 2 kişinin dosyasını da tefrik etti. - ESKİŞEHİR
Eskişehir,FETÖnün Mahrem İmamları