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Askerlere afet eğitimi

AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında askerlere yönelik eğitim verildi.

25.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:14Askerlere afet eğitimi
AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından "Afete Hazır " projesi kapsamında askerlere yönelik eğitim verildi.

AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında Çerkezköy ilçesinde bulunan, "3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı" er ve erbaşlarına Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi.

Tugayda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Türkiye, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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