Askerlere Yangın Eğitimi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:20



13 Aralık 2018 Perşembe 16:20

Bozüyük Belediyesi tarafından Bozüyük Mühimmat Depo Komutanlığında görevli askerlere yangın ve acil durumlara müdahale eğitimi verildi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İtfaiye Müdürlüğünce askerlere, yangın türlerine göre yapılacak müdahaleler hakkında eğitim verildiği belirtilerek, yangına yaklaşma, müdahale türleri, çıkış ve oluşum şekillerine göre yangında yapılması gerekenlerin anlatıldığı bildirildi.Yangına müdahalede en önemli unsurun güvenlik olduğu vurgulanan eğitimde, yangın söndürme teknikleri arasında yer alan su ve köpükle yangın söndürme çalışmalarının uygulamalı olarak gösterildiği kaydedildi.