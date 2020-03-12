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Askerlerin çarşı izinleri virüs nedeniyle iptal edildi

Bakan Akar, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin, "Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik.

12.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:58
Askerlerin çarşı izinleri virüs nedeniyle iptal edildi
Bakan Akar, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin, "Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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