Askerlerin çarşı izinleri virüs nedeniyle iptal edildi
Bakan Akar, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin, "Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik.
12.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:58
Bakan Akar, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirlere ilişkin, "Karargah ve birliklerde tedbirleri hayata geçirdik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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