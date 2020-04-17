Askerlerin hizmet süresi bir ay uzatıldı
1 Aralık tarihleri arasında silahaltına alınan askerlerin, hizmet süreleri bir ay uzatıldı.
17.04.2020 01:17 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:17
1 Aralık tarihleri arasında silahaltına alınan askerlerin, hizmet süreleri bir ay uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, 1 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında silahaltına alınan askerlerin, hizmet süreleri bir ay uzatıldı.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA