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Askerlerin morali yüksek

Askerlerin morali yüksekŞANLIURFA(İHA)- Kuzey Suriye'ye geçen askerlerin moralleri çok yüksek. Askerlerimizin 14 kişilik zırhlı personel taşıyıcıda yaptıkları sohbetler ve kayıtlar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı doğruluyor.

10.10.2019 18:57
Askerlerin morali yüksek
ŞANLIURFA(İHA)- Kuzey Suriye'ye geçen askerlerin moralleri çok yüksek. Askerlerimizin 14 kişilik zırhlı personel taşıyıcıda yaptıkları sohbetler ve kayıtlar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı doğruluyor.
Türk ordusunun gurur kaynağı olan askerler, görevi en iyi şekilde yerine getirmenin şuuru ile hareket ederken, Fetih suresini de zikrediyorlar. Tam teçhizatlı askerlerimizin, yerli yapım zırhlı araçlarda
Çektiği videolarda gayet moralli oldukları gözleniyor. Görevi en iyi şekilde yerine getirerek geri döneceklerini ifade eden askerlerimiz, kalırsak da şehitlik mertebesine kavuşacağız diyorlar.
Askerlerin memleketlerine selam gönderdikleri videoda teçhizat bakımından da çok iyi durumda oldukları dikkat çekiyor.
Askerlerin morali yüksek

Hulusi Akar, Suriye, Genel

Kaynak: İHA

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