Haberler » Güncel » Askerlerin ve ayrılıkçıların çatışmaları amatör kameraya yansıdı - Haber

Askerlerin ve ayrılıkçıların çatışmaları amatör kameraya yansıdı

Ukrayna'nın doğu bölgesinde Ukrayna ordusu ve Rusya destekli ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalar, bölge sakinleri tarafından kameraya kaydedildi.

18.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:46
'nın doğu bölgesinde Ukrayna ordusu ve destekli ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalar, bölge sakinleri tarafından kameraya kaydedildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Rusya destekli ayrılıkçılar arasında, Ukrayna'nın Novotoşkovskoe bölgesi yakınlarında bu sabah çıkan çatışmalar Orehovo, Krımskoye ve Hutor Volnıy bölgelerine de sıçradı. Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, en az iki Ukraynalı asker hayatını kaybederken, bazı askerler yaralandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden ölen ve yaralananlara ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından yaşanan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın bu bölgelerinde yaşanan çatışmalar, barış sürecine balta vurmak amacıyla yapılmış provokatör eylemlerdir. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Teşkilatı, o bölgede atılacak yeni adımları değerlendirmek üzere bugün toplanacak" ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya ve Fransa'nın da katıldığı Normandiya Dörtlüsü formatında 9 Aralık 2019 tarihinde Paris'te yapılan görüşmede, Ukrayna'nın doğusundaki bazı bölgelerde ateşkesin sağlanması için anlaşmıştı.
(Bekir Keskin/İHA)
Askerlerin ve ayrılıkçıların çatışmaları amatör kameraya yansıdı

Ukrayna, Sabah, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37  Tufan Kayış kimdir? Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!
10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
18.02.2020 14:58:17