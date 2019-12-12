Haberler » Güncel » Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada - Haber

Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada

Ağrı Tutak'ta Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaştı.

12.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:36
Tutak'ta Mehmetçik'in teröristlerle çatışma anını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaştı. Sıcak temasa girilen görüntüde vurulan teröristin 'Ah' diye bağırması dikkat çekti.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 4 gün önce Ağrı'da terör yuvasına düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı. Konuyla ilgili sosyal medyada mesaj yayınlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizleştirildiği Ağrı Tutak'ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu!" ifadelerini kullandı.
(Özge Bozo/İHA)
Askerlerle teröristlerin çatışma anı kamerada

Abdullah Ağar, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:46 Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski yarbay Ertuğrul Terzi tekrar hakim karşısında - Haber
18:43 Niğde'de "analitik okuma ve yazma" metodu okullarda hayata geçirildi - Haber
18:43 Vali bektaş'tan kaçak ocakta ölen afgan gençle ilgili açıklama - Haber
18:43 Mühendisin öldüğü cami inşaatı ile ilgili suç duyurusu - Haber
18:43 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 18:48:58