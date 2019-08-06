Askerliği uzatana avantaj! Aylık en az 2 bin 146 lira ödeme yapılacak

5 Haziran'da devreye giren yeni askerlik sistemine göre yükümlülerin tamamı eğitim durumu gözetilmeden 6 ay askerlik yapıyor. Bedelli askerlik uygulamasının da devamlı hale getirildiği sistemde meslek yüksek okulu mezunları için oluşturulan 'yedek astsubaylık' uygulaması yoğun ilgi görüyor. Yeni sistemle kısa sürede 9 bine yakın genç, yedek astsubay olabilmek için başvuruda bulundu.

ÖNCE YOKLAMA

Yeni sistem kapsamında asker adayları ilk olarak e-Devlet kanalıyla veya askerlik şubesine müracaat ederek yoklama işlemlerini tamamladıktan sonra bedelli uygulamasından yararlanmak isteyip istemediklerine karar veriyor. Bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, ödemelerini yapmalarının ardından celp tercihlerini belirliyor.

20 AĞUSTOS'A KADAR

Yeni askerlik sistemindeki uygulamalara yönelik başvuru işlemleri e-Devlet ve askerlik şubelerinden sürüyor. Yedek subay ve yedek astsubaylık hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, Temmuz ayı içinde yoklamalarını yaptırıp bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yaptı. Yükümlülerin hak kaybının önlenmesi için de müracaat süresi 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

UZATMAYAN ER/ERBAŞ

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 16 Temmuz-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak. İki veya üç yıllık meslek yüksek okulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenlerden seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.

YOKLAMA KAÇAKLARI...

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 16 Temmuz'da alınmaya başlanan başvurular sonucunda kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin 1 aylık temel askerlik eğitimi için silah altına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak. Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

BU YIL 33 BİN 230 LİRA

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 lira olacak. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak. 2019 yılı dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 Euro olacak ve mevcut uygulamaya devam edilecek.

PARA CEZASI ALANLAR

İdari para cezası alanlardan 26 Haziran 2019 itibarıyla askerlik hizmetini tamamlayanlar ile silah altında bulunanların, 26 Aralık 2019'a kadar silah altına alınacakların ödenmemiş cezaları tahsil edilmeyecek. 2020 yılında silah altına alınacak 2000 doğumlular ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlu yükümlüler, 16 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/ er tercihlerini yapacak.

AYDA EN AZ 2 BİN 146 LİRA ÖDEME

- Erbaş ve erlerden istekli olanlar, terhise hak kazandığı tarihten itibaren 6 ay süreyle askerliğe devam edebilecek.

- Bu durumdaki erlere ikinci 6 ay boyunca aylık 2 bin 146 lira, onbaşılara 2 bin 285 lira ve çavuşlara 2 bin 423 lira harçlık verilecek.

- Askerliğini uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca ilave ödeme yapılacak.

- Hudut görevinde olanların harçlıklarına azami 1053 lira ilave yapılacak.

- Askerliğini uzatanlara ayrıca TOKİ ev alımında öncelik verilecek, iş kurabilmeleri amacıyla devlet bankalarından uygun faizle kredi sağlanacak.

- TSK ayrıca ikinci altı ay silah altında kalanlara; personel alım sınavlarında ilave puan, sözleşmeli personel temini gibi haklar sunuyor.

KIDEM VE İŞSİZLİK MAAŞI DA ALIR

Askerliğini kısa dönem veya yedek subay, yedek astsubay olarak yapacak olan kişiler isterlerse askere giderken işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını alabilecekler. Askere giden çalışanlar, işsizlik maaşı da alabiliyor. Bunun için işten ayrıldıkları tarihten itibaren kendi adlarına 'son 3 yıl' içerisinde 'en az 600 gün' işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca; askere gidecek çalışanların, askere gidecekleri tarihten en geç 90 gün önce işten ayrılmış olmaları şartı aranıyor. Askerden önce işsizlik maaşına başvuran askere gidene kadar maaş alır. Askerde maaş kesilir. Askerlik dönüşü kalan sürede ödeme yapılır. Hemen askere gidilmişse dönüşte 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. (Posta)