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Askerlik biter bitmez Türkiye turnesine çıkıyor

Yeni nesil komedinin başarılı temsilcilerinden Sefa Doğanay Türkiye turnesine çıkıyor. Sefa, Gebze'den Hatay'a, Sivas'tan Kayseri'ye kahkaha taşıyacak.

09.10.2019 12:43Askerlik biter bitmez Türkiye turnesine çıkıyor

Turne kapsamında tam 20 şehir gezecek olan Sefa Doğanay kısa dönem askerlik hizmetini bitirir bitirmez yola çıkacak. Vatani görevini Bilecik'te kısa dönem olarak yapan Sefa Doğanay turnesi için gün sayıyor.

ANADOLU'YU KAHKAHA SARACAK...

TIME Organizasyon'un düzenlediği turnenin ilk ayağı 24 Ekim'de Karadeniz Ereğli'de başlayacak. Askerlik sonrası start vereceği turnenin ilk gününü iple çeken genç komedyen adeta kampa girmiş durumda. Sefa Doğanay, ''Sahnede elbette askerde kısa sürede yaşadığım tatlı anılardan bahsedeceğim ancak her zamanki gibi gösterilerimde en sev


Bilecik, Güncel

Kaynak: Bültenler

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