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Askerlik dönüşü sözleriyle tepki çeken Ekin Mert Daymaz'dan açıklama: Sözlerim başka yere çekildi

Bedelli askerlikten faydalanarak vatani görevini yerine getiren oyuncu Ekin Mert Daymaz, asker dönüşü sonrası tepki çeken sözleri üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

26.10.2019 10:52

Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz, Manisa'da bedelli askerliğini bitirerek İstanbul'a geri döndü. Muhabirlerin "Askerlik nasıl geçti?" sorusuna ünlü oyuncunun verdiği cevap ise tepki çekti.

"KOĞUŞTA HERKES HORLUYORDU"

Daymaz, "Koğuşta herkes horluyordu. Bu sebeple 18 gün boyunca uyuyamadım. Oradayken askerliğin ne kadar gurur verici bir şey olduğunu da daha iyi anladım" cevabını verdi.

"VATAN SEVGİMİ SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Ekin Mert Daymaz'ın bu sözleri oldukça tepki çekti. Başarılı oyuncu gelen ağır eleştirilerden sonra sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Her Türk vatandaşı gibi ülkesini seven ve askerlik görevinin kutsallığını bilen bir birey olarak hakkımda çıkan oluşturulmaya çalışılan algıyı kabul etmem mümkün değildir. Konunun geldiği maksadını aşan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Kanunların bana ve benimle birlikte 1.000.000 kişiye tanımış olduğu bedelli askerlik görevimi yapmış olmam hatta askerlikle alakalı vermiş olduğum samimi bir cevabın yanlış yerlere çekilmesinden dolayı bu açıklamayı yapmak zorunda kalmakla benim için daha da üzücüdür. Benim gibi milli değerlerine sonsuz bağlı olan biri olarak yapılan tüm eleştirileri yazıldığı ve lanse edildiği gibi kabul etmem mümkün değildir. Vatanıma olan sonsuz sevgimi ve askerlik görevinin kutsallığına inancımı sorgulama ve yorum katmak kimsenin haddine değildir. Konuyla alakalı son açıklamamdır. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

Askerlik dönüşü sözleriyle tepki çeken Ekin Mert Daymaz'dan açıklama: Sözlerim başka yere çekildi

Ekin Mert Daymaz, bedelli, Magazin


YORUMLAR (11)
BASBUĞ NİHAL ATSIZ:askerlik zengin hırsız kesimin servetlerini korumak icin fakir gariban cocuklari kullandığı kurumdur.şehitlik,kutsallik.gibi uydurmalarla fakir ve cahilleri uyutup kendi çikarları icin savastirip öldürtürler.müslümanım diye atıp tutanlara bakın kaçının cocugu askere gitmiş,kaçi bedelli yapmış...çocuklarini kolejde okuturlar gariban muslumanlari imam hatipe yollatırlar..
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3 0
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DEFOLASKIM:ya arkadaş adam devletin verdigi haktan yararlanmış sizene siz ne hakla adama camur atıyorsunuz devletimizden daha mı iyi düşünüyorsunuz böyle bir yasa çıktıysa tabiki insanlar yararlanacak.
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7 1
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12345:21 GÜN ASKERLİK YAPTINIZ FOTOĞRAFLARA BAKARSAN 3 SENE GABAR DAĞINDA TERÖRİST AVLAMIŞ GİBİ HALLER HAREKETLER. ZATEN BU FOTOĞRAFLARI ÇEKTİRİRKEN 1 HAFTA GEÇTİ BOŞUNA AĞLAMA SUS BARİ DE BİEŞY YAPMIŞ SANSINLAR.
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KSK Lİ MESUT:Bedelliler yatacak yeriniz yok... fakir şehit . Bedelliler tatil... Bu dünyada işiniz iş ama ahirette işiniz zor. NOKTA
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6 3
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COGANEZ:Ulan uyuz, sen de kimsin ki, vatan evlatlarına laf ediyorsun, vatan haini
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KURT BEY:Para ile askerlik yapan, yeri gelince para için vatanını da satar, bunu bilir bunu söylerim
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12 5
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B:Verdiği pozlara bak sanki cudi dağında askerlik yapıyor
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12 2
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ÖÖÖJJJJJÖÖ:resimlere bakınca süper asker gibi görünüyor lejyoner. .
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ÖMER TURAN:adam bastırmış parayı askerliğini yapmış sayılmış, keşke parasını alıp koğuşa sokmasaydınız, daha karlı olurdu. Bunlar mı vatanı koyuyacak, eline tüfeği alıp ateş etmemiş bile. Mafazallah
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RAMİZ:Birde poz kesmiş bizde 15 ay yaptık bukadar resmim yok beş.
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