Askerlik Hayaliyle 3 Ayda 60 Kilo Verdi

Kaynak: DHA

BURSA'da, uzman çavuş olabilmek için sınavlara girmek isteyen Kemal Demiroğulları (21), spor ve diyetle 3 ayda 60 kilo vererek, 167'den 107 kiloya düştü. Demiroğulları, "Hedefim 85 ile 90 kilo arasına düşmek. 1 ay sonra bu hedefime ulaşıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açmış olduğu uzman çavuşluk sınavlara gireceğim" dedi.Asker olma hayaliyle büyüyen Kemal Demiroğulları, askere alındığını ancak fazla kiloları nedeniyle terhis edildiğini söyledi. Bunun üzerine kilo vermeye karar verdiğini belirten Demiroğulları, "3 ayda büyük bir hırs yapıp 167'den 107 kiloya düştüm. Benim açımdan bir mucize gerçekleştirmiş oldum. Kilo verme sürecinde önce yeme içmeyi düzene soktum. Uyku saatlerimi de düzene sokarak bol bol spor yaptım. Sabah bol yeşillik tükettim. Domates, yumurta, yarım yağlı peynir tüketerek beslendim. Öğle sebze yedim. Yağlı ürün kesinlikle tüketmedim" diye konuştu.Hedefinin 90 kilonun altına düşmek olduğunu belirten Kemal Demiroğulları, "3 ayda yaklaşık 60 kilo verdim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak, uzman çavuş olabilmek için bu kadar kilo verdim. Şu anki boy ve kilom yeterli fakat hedefim 85 ile 90 kilo arasına düşmek. 1 ay sonra bu hedefime ulaşıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açmış olduğu sınavlara gireceğim" ifadelerini kullandı.- Bursa