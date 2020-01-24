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Son dakika: Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Son dakika: Ocak, Şubat ve Mart aylarında silah altına alınarak askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Yükümlüler sonuçları e-Devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

24.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:11

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ocak, Şubat ve Mart aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

SONUÇLAR E-DEVLET VE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN ÖĞRENİLECEK

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

MSB'nin sosyal medyadan duyurduğu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ocak/Şubat/Mart 2020'de silah altına alınacak yedek subay/astsubay, erler ile 2020'de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları bugünden itibaren e-Devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenilebilecektir."

ERBAŞ VE ERLER 6 AY, YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAYLAR 12 AY YAPACAK

Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

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Son dakika: Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


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