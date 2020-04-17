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Askerlik son dakika! Askerlik uzadı mı? Resmi Gazete askerlik 2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile yaptığı toplantı sonrası 2019 celp döneminde askere alınan er ve erbaşların terhislerinin bir ay ertelenmesi önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, terhis ve celp dönemi ne zaman? Celp ve terhis ertelendi mi?

17.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:03
Askerlik son dakika! Askerlik uzadı mı? Resmi Gazete askerlik 2020

Askerlik uzatıldı mı? Hulusi Akar'ın, 1 Kasım 2019 - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında askere alınan er ve erbaşların askerliklerinin uzatlması önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre terhisler ne zaman olacak? 66 bin askeri ilgilendiren terhis ve celp kararı yasalaştı. Son dakika askerlik haberleri...

ASKERLİK UZADI MI?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs nedeniyle Mehmetçiği ve toplum sağlığını korumak adına terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesini önermişti. Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." dedi.

Akar'ın önerisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının ardından karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 2019 Kasım ve Aralık ayları celp döneminde askere alınan er ve erbaşların görevleri bir ay süre ile uzatıldı.

TERHİS VE CELP DÖNEMİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 1 Kasım 2019 -1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresinin 1 ay uzatılmasına 7179 sayılı Asker alma Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verildi.

Etiketler: Hulusi Akar, Gündem, Güncel
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